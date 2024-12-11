Расписание электричек изменится в Волгоградской области с 15 декабря

Общество 11.12.2024 11:25
0
11.12.2024 11:25
С 15 декабря на сети российских железных дорог начнёт действовать новый график движения поездов на 2024/2025 годы. Все изменения вступят в силу с 00:00 по московскому времени, рассказали V102.RU в Приволжской железной дороге.
Частично изменится расписание движения некоторых пригородных поездов и в Волгоградской области. В ряде случаев время отправления и прибытия будет скорректировано в пределах 1-10 минут.
Более подробно с новым расписанием можно познакомиться на сайте АО «Волгоградтранспригород».
Фото Приволжской железной дороги
Локация для семей с детьми: почему север Волгограда станет самым перспективным для жизни11.12.2024 12:30 Реклама
Общество 11.12.2024 12:30 Реклама
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира штурмовой роты11.12.2024 11:34
Общество 11.12.2024 11:34
В МВД рассказали о мошенниках под видом сотрудников полиции11.12.2024 10:36
Общество 11.12.2024 10:36
Ярмарка вакансий силовых структур пройдет в Волгограде 12 декабря11.12.2024 10:21
Общество 11.12.2024 10:21
В Волгограде сорвалась закупка четырех речных судов11.12.2024 09:52
Общество 11.12.2024 09:52
Волгоградский ЦГМС предупредил о дождях, снегопаде и резком похолодании11.12.2024 09:28
Общество 11.12.2024 09:28
Выше и мощнее: в Волгограде открыли новую 256-метровую телебашню11.12.2024 08:09
Общество 11.12.2024 08:09
В Волгоградской области стоимость электроэнергии вырастет на 12,6%10.12.2024 21:57
Общество 10.12.2024 21:57
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о переходящем в гололед тумане10.12.2024 20:27
Общество 10.12.2024 20:27
Количество автобусов №123 Волжский-Волгоград увеличат из-за сокращения маршруток10.12.2024 19:29
Общество 10.12.2024 19:29
Президент вручил Золотую Звезду майору Селиванову из Волгоградской области10.12.2024 18:39
Общество 10.12.2024 18:39
Путин поддержал идею дополнить ЕГЭ средним предметным баллом10.12.2024 18:37
Общество 10.12.2024 18:37
В Госдуме предложили штрафовать за незаконное производство и сбыт метанола10.12.2024 15:22
Общество 10.12.2024 15:22
Балет-былину «Илья Муромец и перо Жар-птицы» представили на сцене «Царицынской оперы»10.12.2024 14:28 Реклама
Общество 10.12.2024 14:28 Реклама
«Давно пора»: в Волгограде нашлись довольные сокращением пригородных маршруток10.12.2024 13:44
Общество 10.12.2024 13:44