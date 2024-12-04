Экономика

На «Красном Октябре» отметили юбилей цеха ремонта металлургических печей

Экономика 04.12.2024 15:35 Реклама
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04.12.2024 15:35 Реклама


2 декабря на металлургическом заводе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию цеха ремонта металлургических печей (ЦРМП). Вклад сотрудников в работу подразделения отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами.
Цех образован 1 декабря 1954 года. С тех пор его коллектив успешно справляется со своей главной задачей – ремонтом и обслуживанием футеровки тепловых агрегатов на предприятии.
– Семьдесят лет – знаменательная дата. За эти годы ЦРМП внес неоценимый вклад в обеспечение непрерывного производственного процесса, зарекомендовав себя как подразделение, готовое к любым вызовам и задачам, – обратился с поздравлениями к коллективу генеральный директор Александр Жуков.
Председатель заводской профсоюзной организации Юрий Лутченков пожелал сотрудникам ЦРМП новых трудовых успехов, отметив их высокий профессионализм и сплоченность.
Сегодня коллектив подразделения насчитывает более 90 человек, 15 из которых работают на предприятии свыше 20 лет. Среди них начальник цеха Сергей Коновалов, посвятивший ЦРМП уже 43 года:
– Для меня и коллег цех – второй дом. Будем и в дальнейшем достигать поставленные перед нами цели, делать все, чтобы ЦРМП работал так же эффективно, как и предыдущие семьдесят лет.
В рамках празднования юбилея за многолетний добросовестный труд 10 сотрудников подразделения награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Также в качестве подарка коллективу вручили картину, посвященную 70-летней истории цеха, и денежный сертификат в магазин электроники.
Отметим, что ЦРМП неоднократно становился победителем ежеквартального конкурса на звание лучшего структурного подразделения по охране труда и промышленной безопасности в категории «Лучшее подразделение обеспечения производства», также коллектив является активным участником корпоративных мероприятий, в том числе по благоустройству прицеховой территории.
Фото: «Красный Октябрь»
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP4zYZnWNy

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