



2 декабря на металлургическом заводе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию цеха ремонта металлургических печей (ЦРМП). Вклад сотрудников в работу подразделения отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами.

Цех образован 1 декабря 1954 года. С тех пор его коллектив успешно справляется со своей главной задачей – ремонтом и обслуживанием футеровки тепловых агрегатов на предприятии.

– Семьдесят лет – знаменательная дата. За эти годы ЦРМП внес неоценимый вклад в обеспечение непрерывного производственного процесса, зарекомендовав себя как подразделение, готовое к любым вызовам и задачам, – обратился с поздравлениями к коллективу генеральный директор Александр Жуков.

Председатель заводской профсоюзной организации Юрий Лутченков пожелал сотрудникам ЦРМП новых трудовых успехов, отметив их высокий профессионализм и сплоченность.

Сегодня коллектив подразделения насчитывает более 90 человек, 15 из которых работают на предприятии свыше 20 лет. Среди них начальник цеха Сергей Коновалов, посвятивший ЦРМП уже 43 года:

– Для меня и коллег цех – второй дом. Будем и в дальнейшем достигать поставленные перед нами цели, делать все, чтобы ЦРМП работал так же эффективно, как и предыдущие семьдесят лет.

В рамках празднования юбилея за многолетний добросовестный труд 10 сотрудников подразделения награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Также в качестве подарка коллективу вручили картину, посвященную 70-летней истории цеха, и денежный сертификат в магазин электроники.

Отметим, что ЦРМП неоднократно становился победителем ежеквартального конкурса на звание лучшего структурного подразделения по охране труда и промышленной безопасности в категории «Лучшее подразделение обеспечения производства», также коллектив является активным участником корпоративных мероприятий, в том числе по благоустройству прицеховой территории.

Фото: «Красный Октябрь»

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