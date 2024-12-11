Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира штурмовой роты





В Новоаннинском районе Волгоградской области простятся с погибшим на Украине Виталием Золотухиным. Как сообщили V102.RU в администрации района, он погиб 19 октября 2024 года, с честью выполнив свой долг.

Виталий родился 18 июля 1967 года в Ташкенте. В 1995 году окончил ГПТУ-14 по специальности электрогазосварщик. С 1985 по 1987 годы проходил срочную службу.

С 9 августа этого года исполнял обязанности командира гранатомётного отделения взвода огневой поддержки 2-й штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона. Трагически погиб при исполнении своих воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики.

- Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль в это трудное время. Виталий Олегович навсегда останется в нашей памяти как герой, отдавший свою жизнь за Родину, - говорится в траурном сообщении администрации.