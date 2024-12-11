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Локация для семей с детьми: почему север Волгограда станет самым перспективным для жизни

Общество 11.12.2024 12:30 Реклама
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11.12.2024 12:30 Реклама


Комплексный подход к застройке территории – этого принципа придерживается застройщик жилого квартала в Тракторозаводском районе Волгограда под названием ЖК «Новый». Это современный жилой квартал в живописном месте на берегу Волги. Благодаря расположению на территории квартала нет привычного для города шума и крупных транспортных магистралей. Но все самое нужное и необходимое всегда у местных жителей под рукой.
О том, почему ЖК станет центром общественной жизни и откроет новую главу в истории района, – в материале.
Локация для перспективных
ЖК «Новый» – это проект, который стремится стать ведущим в Тракторозаводском районе. Он отличается не только своей локацией в историческом центре квартала на улице Тракторостроителей, но и концепцией.
Во-первых, это комплексная застройка с домами, имеющими разную этажность. Здания впечатляют своим благоустройством и современным дизайном. Сейчас сданы и заселены четыре дома первой очереди, еще шесть домов находятся на этапе строительства.
Во-вторых, комплексный подход дает возможность организовать огороженную территорию и предоставить достаточное количество парковочных мест. Кроме того, на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, где жильцы могут легко найти магазины, салоны красоты, аптеки, кофейни и многое другое.
В-третьих, этот жилой квартал ориентирован на семейную жизнь. Застройщик обратил особое внимание на благоустройство территории, чтобы все жители, вне зависимости от возраста, могли наслаждаться временем, проведенным на придомовой территории. Для поклонников активного отдыха – зона тренировок на открытом воздухе, а для детей – площадка с песочницей и игровые формы для тех, кто постарше.
Учиться в школе будущего
Недалеко от жилого квартала находится одно из старейших образовательных учреждений города – школа №3 на улице Тракторостроителей, 15. Многие годы она считалась лучшей и престижной и до сих пор сохраняет свой статус.
Кроме того, всего в нескольких шагах от первых зданий ЖК уже построен новый детский садик на 140 мест. Есть еще одна школа №12, большая парковая зона для прогулок, аптеки, медицинские центры, банки, торгово-развлекательные комплексы, фитнес-клубы и лофт-пространство для семейного досуга в выходные и праздники. 
Еще одним преимуществом ЖК «Новый» является его близость к реке, которая предоставляет прекрасный вид из окон видовых квартир. При этом до Первой продольной и остановки общественного транспорта всего 400 метров или 5 минут пешком. Даже без автомобиля можно добраться в любую точку города без пересадок. 
В скором времени ЖК «Новый» действительно станет центром общественной жизни района. Концепции развития поселка Нижний Тракторный и прилегающих к нему территорий вошла в 10-летнюю программу развития Волгограда и объединила много интересных локаций для комфортного и активного образа жизни. Но уже сейчас согласно сайту Наш.дом.рф, доступность инфраструктуры вокруг жилого квартала оценивается на 9 из 10 баллов.
Квартиры для самовыражения
Десять домов с секциями от 8 до 10 этажей. В любое время года и в любую погоду в них будет тепло, тихо и безопасно. На верхних этажах – видовые квартиры с панорамными окнами для поклонников живописных видов на Волгу. Есть варианты с просторными кухнями, гардеробными и террасами на первых этажах с собственным выходом во двор.
Площадь квартир начинается от 29,08 м², все планировки продуманы до мелочей. Каждый метр функционален и эргономичен, но при этом нет ограничений в самовыражении. Например, можно купить двухкомнатную квартиру и создать из нее уютное гнездышко по своему вкусу. Нужна отдельная детская, гостиная или рабочий кабинет? Можно перепланировать пространство и создать дом своей мечты.
Просторный наземный паркинг для жителей и открытые парковочные места для гостей – еще один плюс нового проекта. Застройщик традиционно закрыл двор от автомобилей, сделав его приватным и безопасным. 
Еще одной интересной особенностью является наличие помещений для колясок на первых этажах домов, что помогает сэкономить пространство в квартирах от больших детских транспортных средств или взрослых велосипедов.
Познакомиться с новым проектом ЖК «Новый» и его инфраструктурой можно на официальном сайте. Действуют скидки для семей – подробнее уточняйте в офисе продаж застройщика по телефону: +7(8442) 59–00–09.
• Волгоград, ул. Тракторостроителей 27/1
Пн - Вс 9:00 – 19:00.
• Волгоград, ул. Советская, 28, Цоколь 1
Пн – Пт 8:00 – 20:00.
Реклама. ООО «СЗ «СТРОЙФ», ИНН 3459079018. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сайт: tzrnew.ru.

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