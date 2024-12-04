Экономика

ГК «А101» предлагает рабочую схему накопления первоначального взноса на ипотеку

Экономика 04.12.2024 16:52 Реклама
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04.12.2024 16:52 Реклама

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов рассказал в Красноярске о том, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут решить самый главный вопрос для получения ипотечного кредита — накопить на первоначальный взнос. Ответом на эту проблему может стать государственная программа жилищных накопительных сертификатов (ЖНС).

– Примерно 52 % населения нуждаются в улучшении жилищных условий – но 40 % желающих взять ипотечный кредит не имеют ни первоначального взноса, ни возможности его накопить. В этих условиях мы предлагаем разработать программу, при которой денежные средства участников инвестируются в государственные проекты. Таким образом, государство получит от граждан дополнительное финансирование, а они – поддержку государства в вопросе ипотечного кредитования, – говорит Рустам Азизов.

Схема, предлагаемая девелопером, по своей сути довольно проста. Ежемесячно из заработной платы участника программы ЖНС работодатель переводит денежные средства на специальный счет в банке (чтобы дело шло быстрее, участник сможет и сам дополнительно пополнять этот счет). Эти деньги переходят в управление государства, которое инвестирует их в ОФЗ или другие низкорисковые ценные бумаги, которые гарантируются Правительством РФ. Так за несколько лет формируется сумма, достаточная для первоначального взноса по ипотеке.

– Например, средняя заработная плата московского участника программы составляет 150 тыс. рублей в месяц. Тогда его ежемесячный взнос в размере 20% от зарплаты – 30 тыс. рублей. Надбавка со стороны государства за счет вложений в ОФЗ и прочих инвестиций может приносить до 30 % годовых. То есть, за пять лет сумма всех взносов участника составит 1,8 млн рублей, а доход от их инвестирования – еще 2 млн рублей. В общей сложности – 3,8 млн. рублей, которых вполне хватит на первоначальный взнос, – объясняет Рустам Азизов.

Как только участник программы накопит средства на первый взнос, он может купить квартиру в ипотеку по льготной ставке.

– Льготная ставка будет доступна только участникам программы. Я говорю именно про льготную ставку, поскольку, согласно нашей аналитике, только она сегодня по карману большинству покупателей. Стандартными программами с рыночной ставкой от 25%, пользуется лишь 1% наших клиентов, а той же семейной ипотекой – 51%, – подчеркнул эксперт ГК «А101».

Реклама. ООО «А101» ИНН 7704810149, erid: F7NfYUJCUneP4zYeEUgR

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