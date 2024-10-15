Расследования

Несостоявшуюся закладчицу приговорили в Волгограде к восьми годам колонии

Расследования 15.10.2024 16:03
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15.10.2024 16:03

В Волгограде Тракторозаводский районный суд огласил приговор 24-летней местной жительнице, которая планировала сбыть крупную партию синтетических наркотиков. Как сообщили  в пресс-службе региональной прокуратуры, волгоградку приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Установлено, что в июле 2022 года девушка примкнула к преступной группировке, занимающейся распространением наркотиков. По указке куратора 29 сентября подсудимая забрала из тайника возле дома №1А по улице Тракторостроителей более 439 граммов смеси с N-метилэфедроном для последующей продажи. Однако распространить отраву ей не удалось, поскольку ее задержала полиция. 

– Вину в содеянном фигурантка уголовного дела полностью признала, раскаялась и активно способствовала расследованию преступления, – рассказали в региональной прокуратуре. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемой выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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