Вчера, 14 октября, в Московском Центре международной торговли провел работу Международный экономический форум «Сделано в России». Основной вектор внимания участников — представителей крупного бизнеса, промышленности, и представителей иностранного бизнеса — касался развития российского экспорта за рубежом. Форум был организован «Российским экспортным центром» (РЭЦ) — государственным институтом поддержки несырьевого экспорта.

Международная Компания ВОЛМА, представляющая деловой российский сектор, активно развивающий поставки собственной продукции за рубеж, приняла активное участие в форуме, участвуя в дискуссиях и общаясь с участниками мероприятия как российскими, так и зарубежными. На сегодняшний день Компания не только поставляет высококачественные строительно-отделочные материалы партнерам в дружественные государства, такие как Беларусь, Казахстан, Монголия, Азербайджан, Кыргызстан, но и имеет производственные активы за рубежом.

Конечно же, основное внимание ВОЛМА обращено в сторону развития своего производства в России. Все основные предприятия ВОЛМА принимают активное участие в реализации Корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК), направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации продукции.

— Несмотря на сложности, вызванные внешними факторами, мы наблюдаем поступательное развитие и на внутреннем рынке, и за рубежом, — отмечает генеральный директор ВОЛМА Владимир Викторович Овчинцев. — Залогом тому служат выверенные меры поддержки государственных органов всех уровней, призванных максимально мотивировать и стимулировать промышленные предприятия. Прикладная цель этих программ — направить усилия и ресурсы на развитие производительности мощностей, качества выпускаемой продукции и повышение эффективности отечественного бизнеса.

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