Расследования

В Волгограде организуют масштабные поиски пропавшего в августе пенсионера

Расследования 15.10.2024 11:42
0
15.10.2024 11:42


В Даниловском районе Волгоградской области волонтеры и правоохранители предпримут очередную попытку найти пропавшего еще в августе пенсионера. 

Как сообщили V102.RU волонтеры, руководить поисковой операцией, которая назначена на 10-00 ч. 16 октября, будут сотрудники районного отдела МВД. К участию в поисках приглашаются также все неравнодушные люди – наличие автотранспорта приветствуется. Сбор участников – около здания администрации Лобойковского сельсовета. 

Напомним, 64-летний Александр Колесников, житель села Лобойково, пропал еще 5 августа. Мужчина вышел из дома в футболке и зеленом комбинезоне. С той поры вестей о нем нет. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.10.2024 12:39
Расследования 15.10.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2024 11:50
Расследования 15.10.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2024 10:10
Расследования 15.10.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2024 09:30
Расследования 15.10.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2024 15:40
Расследования 14.10.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2024 14:27
Расследования 14.10.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2024 12:20
Расследования 14.10.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2024 12:16
Расследования 14.10.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2024 11:03
Расследования 14.10.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2024 10:53
Расследования 14.10.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2024 08:11
Расследования 14.10.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2024 20:55
Расследования 13.10.2024 20:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2024 17:02
Расследования 12.10.2024 17:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 17:11
Расследования 11.10.2024 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2024 16:38
Расследования 11.10.2024 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:49
В Волгоградской области сдали почти в 2 раза больше новостроекСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде подключили к отоплению 20% всех объектовСмотреть фотографии
12:39
Бородачей, избивших участника СВО, отправили в СИЗО под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
В Волгограде гастролерши из Рязани вытащили из матраса пенсионерки 2,5 млнСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгограде организуют масштабные поиски пропавшего в августе пенсионераСмотреть фотографии
11:38
Экологическая служба: ВТЗ переходит на возобновляемые источники энергииСмотреть фотографии
11:18
75% волгоградцев высказались за уменьшение количества трудовых мигрантовСмотреть фотографии
11:12
ВОЛМА приняла участие в Международном экономическом форуме «Сделано в России»Смотреть фотографии
11:11
Власти Волгограда отрапортовали о подаче тепла в каждый пятый МКДСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде от туристического налога освободят участников СВО и ветерановСмотреть фотографии
10:38
Проехавший на красный грузовик снес «ГАЗель» и две иномарки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
В Волгограде из заточения спасли обессиленную 85-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде за воровство электроэнергии владелец гостиницы заплатит 27 млнСмотреть фотографии
10:10
«Пытались согреться»: названа возможная причина гибели двух человек на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:47
Два человека погибли на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
В Михайловке иномарка сбила 9-летнего школьникаСмотреть фотографии
09:34
GRASS доставил гумпомощь жителям приграничных районов Курской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде прокуратура нашла нарушения в лечении измученного неизвестной болезнью ветерана боевых действийСмотреть фотографии
09:25
На юге Волгограда 7-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
09:24
В Котово сократили уроки в школах из-за холодаСмотреть фотографии
09:02
Волгоградцам раскроют тайны бункера Сталинградского управления НКВДСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде 19-летняя студентка-наркосбытчица прятала соль в чипсахСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ и омикрономСмотреть фотографии
07:50
В Дзержинском районе Волгограда потушили заросли камышаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:33
В Волгограде 600 метров прогулочной зоны облагородят за 116 млн рублейСмотреть фотографии
21:52
Матч-«триллер» «Звезды» и «Динамо-Синары» завершился ничьейСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде хотят ввести туристический налогСмотреть фотографии
21:17
Волгоградских фермеров предупредили о ближайших мышиных набегахСмотреть фотографии
20:39
Путин подписал закон о наказании за сокрытие госномеровСмотреть фотографии
20:12
Это ещё не конец? Рабочие «стерли» следы барельефа Сталина со здания в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 