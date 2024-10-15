



В Даниловском районе Волгоградской области волонтеры и правоохранители предпримут очередную попытку найти пропавшего еще в августе пенсионера.

Как сообщили V102.RU волонтеры, руководить поисковой операцией, которая назначена на 10-00 ч. 16 октября, будут сотрудники районного отдела МВД. К участию в поисках приглашаются также все неравнодушные люди – наличие автотранспорта приветствуется. Сбор участников – около здания администрации Лобойковского сельсовета.

Напомним, 64-летний Александр Колесников, житель села Лобойково, пропал еще 5 августа. Мужчина вышел из дома в футболке и зеленом комбинезоне. С той поры вестей о нем нет.