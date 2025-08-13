В Волгограде спасают попавшего под поезд коршуна





В приют «Птичий остров» попал коршун, травмированный поездом. С просьбой помочь пернатому к волонтерам обратились сотрудники железнодорожного вокзала Волгоград-1.

Когда птицу обследовали, оказалось, что у нее сильная черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. К счастью, чувствительность конечностей сохранилась.



Руководитель приюта Алина Ерина призналась, что состояние коршуна было критическим, и было опасение, что он не переживет ночь, но пока он держится – на кислороде и интенсивной терапии.



Волгоградцы уже откликнулись на просьбу помочь с препаратами для травмированной птицы. Неравнодушные люди уже заказали баллончики с кислородом и бионит.



Видео «Птичий остров» VK.com



