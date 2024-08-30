Общество

В Волгоградской области пропал 64-летний мужчина в зеленом комбинезоне

Общество 30.08.2024 09:42
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30.08.2024 09:42

В Даниловском районе Волгоградской области пропал житель села Лобойково 64-летний Александр Колесников. Как сообщили V102.RU волонтеры отряда «ЛизаАлерт», мужчина вышел из дома еще 5 августа и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

Приметы: рост 178, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. 

В день исчезновения Александр был одет в бело-голубую футболку в полоску, зеленый комбинезон и черные туфли. 

Полезную для поиска информацию можно передать по телефону 8-900-700-54-52 или 112. 

Напомним, в Камышинском районе Волгоградской области следователи разыскивают 50-летнего Александра Частина, который бесследно исчез 26 июня этого года. 

Фото: «ЛизаАлерт»

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