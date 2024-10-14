



С начала 2024 года «КАУСТИК», оставаясь единственным предприятием списка рейтингового агентства RAEX, представляющим Волгоградскую область, поднялся во всероссийском рейтинге с 37 на 60 место, опередив крупные предприятия России, Казахстана и Монголии. Как сообщает ИА «Высота 102», это стало возможным, в том числе, благодаря эффективной реализации плана природоохранных мероприятий предприятия, расходы на который за последние 5 лет превысили 1 миллиард рублей.

– Основные приоритеты «КАУСТИКА» сегодня – это снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства, сокращение выбросов парниковых газов, внедрение наилучших доступных технологий, – объясняют успех на предприятии. – Так, например, самыми крупными проектами плана природоохранных мероприятий «КАУСТИКа» за 2022-2024 годы стали: снижение техногенного воздействия на атмосферный воздух и почву, высадка почти 25 тысяч деревьев в санитарно-защитной зоне предприятия, выпуск 77 тысяч мальков русского осетра в Волгу.

Сыграло свою немалую роль и сокращение количества размещаемых отходов, в том числе за счет их утилизации в виде вторичного сырья и побочных продуктов.

Отметим, что ранее эта информация уже была озвучена на заседании рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промпредприятиями Волгоградской области Совета при губернаторе по развитию промышленности и ТЭК, которое прошло на площадке «КАУСТИКа». Представители органов власти, природоохранных ведомств и главные экологи крупнейших предприятий Волгоградской области ознакомились с цехом биологических очистных сооружений АО «КАУСТИК» и обновленными лабораториями Экологического центра аналитического контроля, который в этом году подтвердил государственную аккредитацию и теперь проводит анализы по более чем 550 показателям контроля окружающей среды.

В настоящее время экологические службы волгоградского «КАУСТИКа» работают над получением государственных комплексных экологических разрешений – документов, которые гарантируют выполнение предприятием норм по охране окружающей среды, и наличие которых обязательно с 1 января 2025 года.

Фото пресс-службы предприятия.