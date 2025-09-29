Волгоградских заводчан начали вакцинировать от гриппа





Одной из первых ежегодная прививочная кампания началась на Волгоградском алюминиевом заводе компании РУСАЛ. До конца октября работники смогут круглосуточно пройти вакцинацию от гриппа в медицинском центре, сообщили в пресс-службе предприятия.

– Важно позаботиться о защите от гриппа сейчас, ведь достаточное количество антител в организме вырабатывается спустя несколько недель после инъекции, – отметила терапевт медицинского центра Валентина Пригарина. – Прививку можно делать при нормальной температуре и хорошем самочувствии. Если есть простудные проявления – вакцинацию лучше отложить. Противопоказанием является только тяжелая аллергическая реакция

По словам медицинских специалистов предприятия, вакцинация – надежный способ снизить риск заболевания и избежать осложнений. Особенно важно прививаться тем, у кого есть хронические заболевания и у кого в семье есть люди с ослабленным здоровьем, а также маленькие дети и пожилые родственники – именно они чаще всего переносят грипп с осложнениями.

Кроме вакцинации, медики советуют укреплять иммунитет простыми способами: больше гулять на свежем воздухе, употреблять продукты, богатые витамином С, заниматься физкультурой и не забывать проветривать помещения.

Напомним, сегодня вакцинация против гриппа проводится во многих крупных компаниях и предприятиях. Охватить вакцинацией планируется минимум 60% жителей региона. На алюминиевом заводе она является частью социальной политики, заложенной основателем компании Олегом Дерипаска более 20 лет назад, и направленной на заботу о здоровье сотрудников и создание безопасных условий труда.



