86-летний волжанин забил кухонной доской жену и вонзил ей нож в сердце





В городе Волжском Волгоградской области по подозрению в убийстве 76-летней женщины задержан ее 86-летний супруг. По предварительной версии следователей, мужчина забил жену разделочной доской и нанес не меньше 10 ударов ножом, попав, в том числе и в сердце.

Тело пожилой волжанки нашли в квартире одного из домов по ул. Кирова 29 сентября. Следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

– В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан 86-летний муж потерпевшей. Следователями в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. С его участием продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель регионального управления СКР Наталия Рудник.

