В Заканалье организован подвоз воды на время масштабного ремонта





В Красноармейском районе Волгограда организован подвоз воды. По информации концессий, маршрут движения автоцистерн составляется на основании заявок от жителей, которые принимают специалисты единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ по номеру телефона: +7(8442) 333-134.

Напомним, ночью 29 сентября после завершения масштабных плановых мероприятий в трёх районах во время обратного заполнения системы водой произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения. Бригады уже работают на месте.

В первую очередь ресурс будет доставлен в социальные объекты. Также водовозки уже направлены в поселок Верхняя Судоверфь, на ул. Кедроградскую, 1А и на Танеева, 14.

