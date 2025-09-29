Федеральные новости

В России планируют повысить МРОТ до 27 903 рублей

Правительство России направило в Госдуму законопроект, предусматривающий установление минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года на уровне 27 903 рублей. Документ, сообщает ИА «Высота 102», уже появился в электронной базе нижней палаты парламента. 

– Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц, – цитата из текста  законодательной инициативы. 

Отмечается, что одновременно с ростом МРОТ в 2026 году должны увеличиться и минимальные размеры выплат по больничным, декретным и отпускным.

