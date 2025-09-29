



В Волгограде руководство МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» – директор Роман Соколов и его заместитель Дмитрий Самонин – готовятся предстать перед судом по уголовному делу об отмыве денег на муниципальном контракте. Бывшим руководителям вменяют получение взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. Обвинение в отношении задержанных оперативниками УФСБ России по Волгоградской области менеджеров утвердил прокурор региона Денис Костенко.

Согласно материалам уголовного дела, МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» заключило 16 мая 2025 года контракт на ремонт фонтана на площади Советской стоимостью 438 тысяч рублей. Однако на самом деле работы были проведены энергетиком муниципального учреждения в рамках стандартного технического обслуживания. Узнав об этом, Соколов предложил подрядчику за 298 тыс. рублей подписать акты выполненных работ по контракту без их фактического проведения.





Интересно, что заиметь деньги Соколов решил чужими руками и доверил организовать получение взятки своему заму Самонину. Тот согласился и через посредника – энергетика МУП – получил деньги двумя траншами.

– Днем 22 июля 2025 года после передачи второй части взятки в сумме 140 тыс. рублей, проводимой под контролем сотрудников УФСБ России по Волгоградской области, Соколов и Самонин были задержаны, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области. – Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признают.

Судебный процесс состоится в Ворошиловской районном суде Волгограда. Теперь уже экс-сотрудниками МБУ грозит по ч. 5 ст. 290 УК РФ до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что энергетику МУПа, который и чинил фонтан и передавал своим руководителям взятки, удастся избежать наказания, так как его преследование прекращено в связи с активным сотрудничеством на стадии предварительного следствия.

Фото: Андрей Поручаев / V102.ru

