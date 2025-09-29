



Благодаря вмешательству прокуратуры удалось демонтировать незаконно установленный павильон ритуальных услуг в Краснооктябрьском районе Волгограда. В ведомство обратились недовольные жители многоквартирного дома №15 по улице Пельше.

Установлено, что павильон, который впоследствии арендовала организация ритуальных услуг, был возведен при отсутствии разрешительных документов и с нарушениями градостроительных норм.

Собственники павильона в свое доказательство лишь смогли предоставить договор аренды земельного участка, который фактически не заключался. По данному факту районной прокуратурой была инициирована проверка, по итогу которой владельца обязали снести сооружение.

Фото: прокуратура Волгоградской области