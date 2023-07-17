Шестиэтажное здание областной высшей партийной школы имени Сталина, где сегодня располагается Волгоградский медицинский университет, все больше «обрастает» строительными лесами. Как сообщает V102.RU, проектом предусмотрено восстановление контура бюста Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина. Также планируется установить мемориальную табличку, указывающую, что ранее такой барельеф здесь присутствовал.





Масштабные архитектурно-строительные работы по воссозданию исторического облика главного учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России стартовали в апреле этого года. Подрядчиком выступает московская фирма ООО «Гарантстрой», известная волгоградцам по реконструкции ТЮЗа. Также фирма имела договорные отношения с Роскосмосом, управлением Росгвардии по Москве и департамент культуры столицы. Стоимость капремонта бывшей партшколы оценили в 235 338 215 рублей.

Реконструкция началась с корпуса по улице Володарского. Белые пластиковые окна здесь решено заменить на ламинированные под дерево. При этом будет сохранена историческая расстекловка.





Со стороны Площади Павших Борцов планируется установить три массивные дубовые двери. Рабочие уже возвели строительные леса со стороны проспекта имени В. И. Ленина. Согласно проекту, преобразят входы в помещения аптек и главный корпус со стороны проспекта. Подрядчик воссоздаст гранитную отделку откосов входных проемов.





Поврежденные декоративные элементы фасада приведут в порядок. Заменят покрытие карниза и восстановят утраченную балюстраду. Реконструкция затронет кровлю и водостоки, слуховые окна. Подрядчик проведет необходимые грунтовочные и окрасочные работы. Снаружи здание главного корпуса ВолгГМУ украсят новые светильники.





Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Проект реконструкции прошел все необходимые экспертизы, а подрядчик имеет соответствующую лицензию на проведение работ.

Декоративное убранство уличных фасадов отличается разнообразием архитектурных приемов. К примеру, на фасаде со стороны площади Павших Борцов размещено три барельефа. Изначально там располагались барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Последний в 1961 году демонтировали на фоне развенчания культа личности вождя.





Надоконные простенки 4, 5 и 6 этажей оформлены лепным декором в виде гирлянд. Капители пилястр дополнены изображением раскрытых книг с сохранившимися надписями «Ленин» и заштукатуренными — «Сталин», которые планировалось в ходе реконструкции восстановить.

Согласно проекту срок окончания работ указан как 15 декабря 2024 года или по фактическому выполнению всех этапов реконструкции.





Напомним, что здание партшколы имени Сталина достроили 70 лет назад, и с тех пор его фасад ни разу не ремонтировался. Проект создавался выдающимися советскими архитекторами Василием Симбирцевым и Ефимом Левитаном. Левитан получил за него Сталинскую премию по архитектуре II степени. К Сталинградскому медицинскому университету здание партшколы перешло в 1960 году как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны.













Справка

Здание возвели в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 годах архитекторами Симбирцевым и Левитаном. В 1951-м на стене главного фасада установили мемориальную доску (бронзовое литье) с текстом: «Здесь 31 января 1942 г. войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского К.К. завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы».

В 1960 году здание было передано обкомом КПСС Сталинградскому мединституту. В соответствии с архитектурным решением площади Павших борцов здание медицинского института в 1970-х объединили вставкой с проездной аркой по улице Пушкина с гостиницей «Волгоград» в единый уличный фасад. Со стороны улицы Володарского к зданию мединститута пристроили восьмиэтажный корпус.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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