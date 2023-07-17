Общество

В Волгограде строительные леса вплотную подбираются к исчезнувшему лику Сталина

Общество 17.07.2023 07:38
0
17.07.2023 07:38


Шестиэтажное здание областной высшей партийной школы имени Сталина, где сегодня располагается Волгоградский медицинский университет, все больше «обрастает» строительными лесами. Как сообщает V102.RU, проектом предусмотрено восстановление контура бюста Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина. Также планируется установить мемориальную табличку, указывающую, что ранее такой барельеф здесь присутствовал.  


Масштабные архитектурно-строительные работы по воссозданию исторического облика главного учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России стартовали в апреле этого года. Подрядчиком выступает московская фирма ООО «Гарантстрой», известная волгоградцам по реконструкции ТЮЗа. Также фирма имела договорные отношения с  Роскосмосом, управлением Росгвардии по Москве и департамент культуры столицы. Стоимость капремонта бывшей партшколы оценили в 235 338 215 рублей. 

Реконструкция началась с корпуса по улице Володарского. Белые пластиковые окна здесь решено заменить на ламинированные под дерево. При этом будет сохранена историческая расстекловка. 


Со стороны Площади Павших Борцов планируется установить три массивные дубовые двери. Рабочие уже возвели строительные леса со стороны проспекта имени В. И. Ленина. Согласно проекту, преобразят входы в помещения аптек и главный корпус со стороны проспекта. Подрядчик воссоздаст гранитную отделку откосов входных проемов.


Поврежденные декоративные элементы фасада приведут в порядок. Заменят покрытие карниза и восстановят  утраченную балюстраду. Реконструкция затронет кровлю и водостоки, слуховые окна. Подрядчик проведет необходимые грунтовочные и окрасочные работы. Снаружи здание главного корпуса ВолгГМУ украсят новые светильники.


Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Проект реконструкции прошел все необходимые экспертизы, а подрядчик имеет соответствующую лицензию на проведение работ. 

Декоративное убранство уличных фасадов отличается разнообразием архитектурных приемов. К примеру, на фасаде со стороны площади Павших Борцов размещено три барельефа. Изначально там располагались барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Последний в 1961 году демонтировали на фоне развенчания культа личности вождя. 


Надоконные простенки 4, 5 и 6 этажей оформлены лепным декором в виде гирлянд. Капители пилястр дополнены изображением раскрытых книг с сохранившимися надписями «Ленин» и заштукатуренными — «Сталин», которые планировалось в ходе реконструкции восстановить. 

Согласно проекту срок окончания работ указан как 15 декабря 2024 года или по фактическому выполнению всех этапов реконструкции.  


Напомним, что здание партшколы имени Сталина достроили 70 лет назад, и с тех пор его фасад ни разу не ремонтировался. Проект создавался выдающимися советскими архитекторами Василием Симбирцевым и Ефимом Левитаном. Левитан получил за него Сталинскую премию по архитектуре II степени. К Сталинградскому медицинскому университету здание партшколы перешло в 1960 году как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны.




Справка

Здание возвели в 1953 году по проекту, разработанному в 1949-1950 годах архитекторами Симбирцевым и Левитаном. В 1951-м на стене главного фасада установили мемориальную доску (бронзовое литье) с текстом: «Здесь 31 января 1942 г. войска Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского К.К. завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы». 

В 1960 году здание было передано обкомом КПСС Сталинградскому мединституту. В соответствии с архитектурным решением площади Павших борцов здание медицинского института в 1970-х объединили вставкой с проездной аркой по улице Пушкина с гостиницей «Волгоград» в единый уличный фасад. Со стороны улицы Володарского к зданию мединститута пристроили восьмиэтажный корпус.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

Бывшую партшколу имени Сталина в Волгограде отреставрирует компания из Москвы

В Волгограде за 235 млн отремонтируют бывшую партшколу имени Сталина

Надписи «Сталин» восстановят на историческом здании в центре Волгограда

В Волгограде решили отреставрировать бывшую партийную школу имени Сталина

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.07.2023 16:10
Общество 17.07.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 15:48
Общество 17.07.2023 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.07.2023 14:56
Общество 17.07.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 14:52
Общество 17.07.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 14:25
Общество 17.07.2023 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 11:38
Общество 17.07.2023 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 10:41
Общество 17.07.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.07.2023 10:20
Общество 17.07.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 10:08
Общество 17.07.2023 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 10:06
Общество 17.07.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 09:06
Общество 17.07.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2023 09:04
Общество 17.07.2023 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 20:45
Общество 16.07.2023 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 18:16
Общество 16.07.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2023 16:34
Общество 16.07.2023 16:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:10
На Украине погиб 34-летний контрактник из Волгограда Василий ВолхонскийСмотреть фотографии
15:48
Олимпийские чемпионы и шоу тALантов: в Тракторозаводском районе отметили День металлургаСмотреть фотографии
14:56
Надо потерпеть?: в Волгограде заказали проект ремонта Астраханского моста за 8 миллионовСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде вылили из бронзы строителей для Сурского сквераСмотреть фотографии
14:34
Провести лето с пользой: 5 хороших онлайн-курсов для детей и подростковСмотреть фотографии
14:25
«ЭкоЦентр» станет новым временным регоператором вместо «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
13:43
Поезд из Волгограда в Симферополь задерживается на 5 часов из-за ЧП на Крымском мостуСмотреть фотографии
11:38
Здоровье 1,4 миллиона жителей Волгоградской области проверят в 2023 годуСмотреть фотографии
11:37
Получали задания в Сети. В Волгограде задержали поджигателей домов и квартир должников: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Под Волгоградом машина провалилась в колодец теплосетейСмотреть фотографии
10:41
Делегация из Узбекистана посетила Волгоград для изучения передового опыта по организации социального питанияСмотреть фотографии
10:25
В Волгоградской области легковушка влетела под КАМАЗ, погибла женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В Волгограде заведующая аптекой растратила 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:08
РПН: в Волгоградской области 3 человека скончались от ботулизмаСмотреть фотографии
10:06
«Лежал в заброшке на Водстрое»: в Волгограде нашли мужчину с провалами в памятиСмотреть фотографии
09:06
ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до +8 °ССмотреть фотографии
09:04
Доброволец из Урюпинска Владимир Гурин погиб на СВОСмотреть фотографии
08:23
На Крымском мосту погибли двое человек, ранен ребенокСмотреть фотографииCмотреть видео
07:38
В Волгограде строительные леса вплотную подбираются к исчезнувшему лику СталинаСмотреть фотографии
20:45
Отель для жуков построили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:12
Разошлись миром с «Муромом»: волгоградский «Ротор» открыл чемпионат ничьейСмотреть фотографии
18:16
Росимущество проигрывает битву за землю для многодетных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели полицейского в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:34
На Волгоград обрушился мощный ливеньСмотреть фотографии
15:56
Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков сообщил о смерти материСмотреть фотографии
15:18
Итоги межсезонья: волгоградский «Ротор» вышел на старт нового чемпионатаСмотреть фотографии
15:18
«Его могли увезти в Саратов»: дочь пропавшего без следа волжанина рассказала о странном звонкеСмотреть фотографии
14:00
«Стрижепад» в самом разгаре: волгоградцев ради птиц просят повременить с ремонтом балконовСмотреть фотографии
12:35
В Камышине почтили память Героя России Александра КолгатинаСмотреть фотографии
11:42
В Волжском суд запретил мужчине приближаться к бывшей женеСмотреть фотографии
 