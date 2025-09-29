В Волгограде камеры засняли выходку байкеров, перекрывших движение





В Волгограде полиция задержала байкеров, которые накануне перекрыли движение для прохождения мотоколонны. Несколько водителей мотоциклов заблокировали проезд транспорта через перекресток прямо под камерами дорожного наблюдения.

Как сообщает ИА «Высота 102», нарушения были допущены на ул. Иркутской в Ворошиловском районе Волгограда, а выявить их полиции удалось во время мониторинга видеозаписей системы «Безопасный регион».





В пресс-службе Главка МВД, байкеры перекрывали движение на оживленной магистрали в минувшую субботу, 27 сентября. На видеокадрах видно, как несколько мотоциклистов останавливают поперек транспортного потока, освобождая тем самым путь для колонны с флагами.

– По выявленным фактам в отношении водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, что, находясь в отделе полиции, байкеры не стали отрицать допущенных ими нарушений и обещали впредь не блокировать движение для других водителей.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области