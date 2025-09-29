Волгоградцам за второго ребенка выплатят до 974 тысяч

В Волгоградской области, как и в других регионах страны, материнский капитал при рождении второго ребенка в 2026 году увеличится до 974,1 тыс. рублей. Об этом заявили в Минтруде, уточнив, что данная сумма будет выплачиваться в случае, если у семьи нет маткапитала на первенца.

Индексация в будущем году маткапитала предусмотрена на уровне 6,8%. Выплаты за первого ребенка составят в следующем году 737,2 тысячи рублей. При этом единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году для волгоградцев возрастет до 955,8 тыс. рублей.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky