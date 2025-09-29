



В Волгограде скончалась на 43-м году жизни заместитель председателя Дзержинского районного суда Юлия Стрепетова. Печальное известие сообщили 29 сентября в пресс-службе райсуда.

Юлия Стрепетова родилась 20 ноября 1982 года в городе Коврове Владимирской области. В 2006 году она пришла в Краснооктябрьский районный суд Волгограда на должность секретаря судебного заседания. Ее профессионализм и преданность делу были отмечены назначением на ответственные должности помощника судьи в Краснооктябрьском районном суде, а затем и в Волгоградском областном суде.

В 2019 году Указом Президента Российской Федерации Юлия Стрепетова была назначена на должность судьи Городищенского районного суда Волгоградской области. В феврале 2024 года была назначена на должность зампредседателя Дзержинского районного суда.

– Юлия Викторовна пользовалась заслуженным уважением у судейского сообщества, сотрудников аппарата суда и всех, кто с ней работал. Светлая память о Юлии Викторовне Стрепетовой – прекрасном человеке и настоящем профессионале – навсегда останется в наших сердцах, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Фото: пресс-служба Дзержинского районного суда