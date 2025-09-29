В Волгограде восстановили подачу ресурса жителями Заканалья





В Красноармейском районе Волгограда восстановлена подача ресурса. Как сообщили в Концессиях, в настоящий момент система заполняется.

Напомним, ночью 29 сентября после завершения масштабных плановых мероприятий в трёх районах во время обратного заполнения системы водой произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения по улице Сидорова. Специалистами «Концессий водоснабжения» нарушение было оперативно устранено. На время ремонта жителям района был организован подвоз воды.

Отмечается, что горячее водоснабжение полностью возобновится ближе к утру 30 сентября. Это связано с тем, что котельным требуется время для выхода на полную мощность.

Фото «Концессий водоснабжения»

