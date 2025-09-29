Мэр Волгограда лишился зама

Ирина Кондратенко покинула пост заместителя главы Волгограда в связи с новым назначением. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, она назначена временно осуществляющей полномочия председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

До этого Ирина Кондратенко являлась заместителем главы Волгограда, курировала деятельность департамента муниципального имущества. Ранее работала заместителем главы администрации городского округа – город Камышин, возглавляла комитет по управлению имуществом. Свою карьеру в этом ведомстве она начала еще в 1998 году.

Напомним, пост руководителя комитета по управлению госимуществом стал вакантным после перехода на новую работу председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области Екатерины Кульгускиной. Она стала заместителем руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – начальником государственно-правового управления.





