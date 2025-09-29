Общество

Мэр Волгограда лишился зама

Общество 29.09.2025 14:26
0
29.09.2025 14:26


Ирина Кондратенко покинула пост заместителя главы Волгограда в связи с новым назначением. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, она назначена временно осуществляющей полномочия председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области. 

До этого Ирина Кондратенко являлась заместителем главы Волгограда, курировала деятельность департамента муниципального имущества. Ранее работала заместителем главы администрации городского округа – город Камышин, возглавляла комитет по управлению имуществом. Свою карьеру в этом ведомстве она начала еще в 1998 году. 

Напомним, пост руководителя комитета по управлению госимуществом стал вакантным после перехода  на новую работу председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области Екатерины Кульгускиной. Она стала заместителем руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – начальником государственно-правового управления.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.09.2025 13:34
Общество 29.09.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 13:22
Общество 29.09.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 13:05
Общество 29.09.2025 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2025 12:24
Общество 29.09.2025 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.09.2025 12:20
Общество 29.09.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:59
Общество 29.09.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:48
Общество 29.09.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:20
Общество 29.09.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 10:06
Общество 29.09.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 09:16
Общество 29.09.2025 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 08:28
Общество 29.09.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 08:15
Общество 29.09.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.09.2025 07:07
Общество 29.09.2025 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 19:15
Общество 28.09.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2025 18:30
Общество 28.09.2025 18:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
В Волгограде главбух обворовала родную фирму на 7 миллионовСмотреть фотографии
15:26
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – БилайнСмотреть фотографии
15:07
Владимир Путин подписал указ об осеннем призывеСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцам за второго ребенка выплатят до 974 тысячСмотреть фотографии
14:26
Мэр Волгограда лишился замаСмотреть фотографии
13:57
В России планируют повысить МРОТ до 27 903 рублейСмотреть фотографии
13:39
86-летний волжанин забил кухонной доской жену и вонзил ей нож в сердцеСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде ограничено движение трамваев №2 из-за ДТПСмотреть фотографии
13:22
Зловонное болото вторую неделю поглощает центральные дворы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Скончалась зампредседателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлия СтрепетоваСмотреть фотографии
12:54
Все сделал энергетик? В Волгограде руководство МБУ отмыло сотни тысяч на исправном фонтанеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградских заводчан начали вакцинировать от гриппаСмотреть фотографии
12:20
В Заканалье организован подвоз воды на время масштабного ремонтаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде камеры засняли выходку байкеров, перекрывших движениеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
10:20
Бочаров предложил построить новую поликлинику в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на СолнцеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде задержали 28-летнего иностранца-вербовщика террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонтаСмотреть фотографии
08:43
КПРФ возглавила топ самых богатых волгоградских партотделенийСмотреть фотографии
08:42
Опытный спасатель из Шахт покорил опасный пик ЛенинаСмотреть фотографии
08:28
К особой внимательности призвали волгоградцев 1 октябряСмотреть фотографии
08:15
Два московских самолета отменили в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
08:10
Волгоградцам в октябре повысят пенсии и зарплатыСмотреть фотографии
07:54
Дорога с перепаханным асфальтом под Волгоградом шокировала БастрыкинаСмотреть фотографии
07:39
Деньги или лекарства? У волгоградцев остались сутки на выборСмотреть фотографии
07:07
Температурные качели от - 4 до +20 ожидаются на новой неделе в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области переработают овощей на 167 млрд рублейСмотреть фотографии
 