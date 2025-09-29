



Жители Волгограда стали больше разговаривать через Wi-Fi – средняя продолжительность вызовов с прошлого года выросла на 15%, выяснил Билайн. Волгоградская область в числе регионов-лидеров по росту средней продолжительности Wi-Fi-звонков.

Использовать для звонка проводной интернет вместо базовых станций позволяет технология VoWifi*. Она актуальна в ситуациях, когда сигналу сотовой связи мешают помехи, но есть доступ к Wi-Fi. С опцией можно совершать звонки и отравлять СМС, при этом звук остается четким, а заряд аккумулятора расходуется в режиме экономии.

Среди пользователей функции больше всего 35-45-летних (32%) и 45-55-летних (24%). Вместе они составляют более половины активировавших VoWiFi. Далее идут абоненты 55-65 лет с 16%, затем молодежь 25-35 лет – 14%. Пожилые люди 65-75 лет составляют 8%, а на самую молодую группу в возрасте от 15 до 25 лет приходится только 2% клиентов. В то же время мужчины пользуются услугой почти на 20% больше женщин.

За последний год звонки клиентов Билайна по VoWiFi по всей стране стали на 12% дольше.

Также опция позволяет экономить заряд устройства и звонить близким за границей в роуминге через доступные точки Wi-Fi. Оплата за звонки проходит по домашнему тарифу. К примеру, в Волгоградской области клиенты Билайна провели в таких разговорах в среднем почти полмиллиона минут в месяц. Чтобы начать пользоваться VoWiFi, достаточно активировать функцию в настройках гаджета. К тому же до конца года в Билайне действует акция ** – при подключении VoWiFi клиенты получают 100 бесплатных минут на звонки по РФ.

*VoWiFi — Voice over Wi-Fi — голос через Wi-Fi

** Действует при технической возможности подключения VoWiFi

При сравнении использовались данные за май 2025 года и май 2024 года.

