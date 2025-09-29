Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под Волгоградом





В городе Волжском Волгоградской области сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту поджога Hyundai Solaris на парковке возле дома №22 по ул. Карбышева. ИА «Высота 102» сообщало о происшествии накануне – иномарка воспламенилась среди ночи.

– В ходе осмотра места происшествия экспертами пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области было установлено, что причиной возгорания явился умышленный поджог, – сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Здесь уточняют, что уголовное возбуждено по по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества путем поджога».