В Волгограде главбух обворовала родную фирму на 7 миллионов

Главбуха коммерческой фирмы в Волгограде отправили за решетку на 3,5 года за присвоение денежных средств в особо крупном размере. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстала 52-летняя женщина, которая нанесла серьезный ущерб компании, где работала.
- Судом установлено, что в период с января 2012 года по декабрь 2015 года подсудимая, являясь главным бухгалтером коммерческой фирмы, вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы, начисляя заработную плату себе, мужу и дочери. При этом муж и дочь фигурантки уголовного дела фактически в организации не работали, - пояснили в прокуратуре.
Таким способом женщине удалось похитить более 7 млн рублей. Свою вину подсудимая не признала, однако ее вина была установлена совокупностью представленных доказательств.
Отбывать наказание экс-главный бухгалтер будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото V102.RU (архив)
