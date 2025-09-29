Расследования

В Волгограде главбух обворовала родную фирму на 7 миллионов

Расследования 29.09.2025 15:42
29.09.2025 15:42


Главбуха коммерческой фирмы в Волгограде отправили за решетку на 3,5 года за присвоение денежных средств в особо крупном размере. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстала 52-летняя женщина, которая нанесла серьезный ущерб компании, где работала. 

- Судом установлено, что в период с января 2012 года по декабрь 2015 года подсудимая, являясь главным бухгалтером коммерческой фирмы, вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы, начисляя заработную плату себе, мужу и дочери. При этом муж и дочь фигурантки уголовного дела фактически в организации не работали, - пояснили в прокуратуре. 

Таким способом женщине удалось похитить более 7 млн рублей. Свою вину подсудимая не признала, однако ее вина была установлена совокупностью представленных доказательств. 

Отбывать наказание экс-главный бухгалтер будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

