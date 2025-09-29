Общество

Зловонное болото вторую неделю поглощает центральные дворы в Волгограде

Общество 29.09.2025 13:22
Жители Центрального района Волгограда вторую неделю вынуждены «наслаждаться» ароматами фекальных потоков, растекающихся по улице Ткачева. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, болото из канализационной жижи между домами №18 и 20 берет начало из-под асфальта, распространяя непередаваемый запах. Люди опасаются, что могут принести домой инфекцию на подошвах обуви, так как пройти, минуя фекальные лужи, к подъездам проблематично. 

Жители Центрального района утверждают, что все их попытки узнать, когда будет ликвидирован порыв, оказались бесполезными. 

– Все бездействуют, по кругу направляя друг другу, – сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы. 

Как удалось выяснить информагентству, сети, на которых произошла авария, не обслуживают ни Концессии, ни УК. По словам диспетчера аварийной службы управляющей организации, колодец ранее принадлежал магазину «Радеж», на месте которого сейчас функционирует «Семейный магнит». Здесь также заверили, что уже давно направили заявку в единый диспетчерский центр, однако, кто должен ликвидировать течь в колодце, людям так и не пояснили. 

О происшествии ИА «Высота 102» сообщило и в администрацию Волгограда. В мэрии оперативно сообщили, что предпринимают необходимые меры.  

В ходе проверочных мероприятий установлен собственник участка коммунальных сетей. Хозяйствующему субъекту выдано предписание устранить выявленное нарушение, - говорится в ответе.

Редакция будет следить за ситуацией. 

