Губернатор Бочаров привился от гриппа





Губернатор Волгоградской области сегодня, 29 сентября, в ходе рабочей поездки в поликлинику №7 сделал прививку от гриппа. Своим примером глава региона продемонстрировал лучший способ иммунизации от сезонных заболеваний.





– В Волгоградской области прививочная кампания проходит планово: 550 тысяч человек уже вакцинировано. Нужно отметить, что благодаря принимаемым мерам уровень заболеваемости у нас сегодня ниже эпидемиологического порога примерно на 28%. Я еще раз хочу обратиться к жителям Волгоградской области и напомнить, что необходимо позаботься о своем здоровье и сделать прививку. Это даст дополнительную возможность повысить иммунитет против простудных заболеваний, гриппа, – отметил Бочаров.

Напомним, вакцинация против гриппа в Волгоградской области стартовала в августе. Для иммунизации населения в регион поступило более 762 тысяч доз вакцины российского производства, которые формируют устойчивый иммунитет против сезонного гриппа типов А и В. Взрослым доступны препараты отечественного производства «Совигрипп» и «Флю-М», каждый из которых содержит актуальные для сезона штаммы вирусов. Для иммунизации детей раннего возраста и беременных в поликлиники поступила четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри».

Вакцины доступны во всех прививочных кабинетах взрослых и детских поликлиник, ЦРБ, ФАПов и врачебных амбулаторий. Для воспитанников детских садов и школьников организована вакцинация по месту обучения. Привить ребенка также можно, обратившись в медучреждение по месту жительства.

Фото: администрация Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области