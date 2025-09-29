Расследования

Где была опека? Под Саратовом ищут труп убитого опекунами ребенка-инвалида

Расследования 29.09.2025 16:54
0
29.09.2025 16:54


В Саратовской области следователи СК России расследуют громкое уголовное дело об истязаниях опекунами четверых детей. Одного из них, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на свои источники, женщина убила, а труп спрятала. В настоящее время ведутся поиски тела мальчика. 

По данным издания, систематические издевательства над детьми происходили на протяжении 10 лет – в период с 2015 по 2025 годы. 

В Хвалынском районе Саратовской области женщина с сыном оформили опеку над двумя девочками (2002 и 2012 года рождения) и двумя мальчиками (2010 и 2016 года рождения). Опекуны в «воспитательных целях» жестоко обращались с детьми, в том числе избивали их и держали в холодном подвале, – передает «СарИнформ». – В период с 2019 по 2021 год женщина расправилась с мальчиком-инвалидом 2016 года рождения. Она посадила его в свою машину, отвезла в город Балаково и там убила. Труп злоумышленница спрятала. 

Где все это время были органы опеки, не уточняется. Однако до настоящего времени об убийстве ребенка-инвалида никто не знал. Неладное заподозрили лишь в текущем году. 

В отношении сотрудников профильных служб, допустивших халатность, возбуждено уголовное дело. 

На опекунов возбуждены дела: по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), по п.п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание детей с особой жестокостью).

Фото: Следком Саратова 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.09.2025 15:42
Расследования 29.09.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 13:39
Расследования 29.09.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 12:54
Расследования 29.09.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 11:26
Расследования 29.09.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 09:45
Расследования 29.09.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 08:10
Расследования 29.09.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2025 07:54
Расследования 29.09.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 18:48
Расследования 27.09.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 08:23
Расследования 27.09.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2025 07:09
Расследования 27.09.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 18:46
Расследования 26.09.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:28
Расследования 26.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:08
Расследования 26.09.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 12:05
Расследования 26.09.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2025 09:16
Расследования 26.09.2025 09:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:01
Путин утвердил выход России из Европейской конвенции против пытокСмотреть фотографии
18:59
«А пацанам куда? В подворотню?»: в Михайловке воспитавшему героев СВО тренеру по боксу отказали в зале для тренировокСмотреть фотографии
18:19
На матч футбольных сборных Ирана и России в Волгограде продали все билетыСмотреть фотографии
17:41
Появившееся в Сети постановление губернатора Бочарова назвали фейкомСмотреть фотографии
17:22
Хакеры нацелились на школьников и студентов: топ-3 угрозСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде восстановили подачу ресурса жителями ЗаканальяСмотреть фотографии
16:54
Где была опека? Под Саратовом ищут труп убитого опекунами ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
16:24
В Урюпинске простятся с погибшим в ДНР 44-летним Андреем ЛашенкоСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде главбух обворовала родную фирму на 7 миллионовСмотреть фотографии
15:26
Жители Волгограда все чаще выбирают звонки через сеть Wi-Fi из-за четкого звука – БилайнСмотреть фотографии
15:07
Владимир Путин подписал указ об осеннем призывеСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцам за второго ребенка выплатят до 974 тысячСмотреть фотографии
14:26
Мэр Волгограда лишился замаСмотреть фотографии
13:57
В России планируют повысить МРОТ до 27 093 рублейСмотреть фотографии
13:39
86-летний волжанин забил кухонной доской жену и вонзил ей нож в сердцеСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде ограничено движение трамваев №2 из-за ДТПСмотреть фотографии
13:22
Зловонное болото вторую неделю поглощает центральные дворы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Скончалась зампредседателя Дзержинского райсуда Волгограда Юлия СтрепетоваСмотреть фотографии
12:54
Все сделал энергетик? В Волгограде руководство МБУ отмыло сотни тысяч на исправном фонтанеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградских заводчан начали вакцинировать от гриппаСмотреть фотографии
12:20
В Заканалье организован подвоз воды на время масштабного ремонтаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде камеры засняли выходку байкеров, перекрывших движениеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Полиция возбудила дело после фаер-шоу на парковке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:59
Губернатор Бочаров привился от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волгограде демонтировали «выросший» под окнами людей павильон ритуальщиковСмотреть фотографии
10:20
Бочаров предложил построить новую поликлинику в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Магнитная буря обрушится на волгоградцев после мощного взрыва на СолнцеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде задержали 28-летнего иностранца-вербовщика террористовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Заканалье восстанавливают подачу воды после масштабного ремонтаСмотреть фотографии
08:43
КПРФ возглавила топ самых богатых волгоградских партотделенийСмотреть фотографии
 