Где была опека? Под Саратовом ищут труп убитого опекунами ребенка-инвалида





В Саратовской области следователи СК России расследуют громкое уголовное дело об истязаниях опекунами четверых детей. Одного из них, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на свои источники, женщина убила, а труп спрятала. В настоящее время ведутся поиски тела мальчика.

По данным издания, систематические издевательства над детьми происходили на протяжении 10 лет – в период с 2015 по 2025 годы.

– В Хвалынском районе Саратовской области женщина с сыном оформили опеку над двумя девочками (2002 и 2012 года рождения) и двумя мальчиками (2010 и 2016 года рождения). Опекуны в «воспитательных целях» жестоко обращались с детьми, в том числе избивали их и держали в холодном подвале, – передает «СарИнформ». – В период с 2019 по 2021 год женщина расправилась с мальчиком-инвалидом 2016 года рождения. Она посадила его в свою машину, отвезла в город Балаково и там убила. Труп злоумышленница спрятала.

Где все это время были органы опеки, не уточняется. Однако до настоящего времени об убийстве ребенка-инвалида никто не знал. Неладное заподозрили лишь в текущем году.

В отношении сотрудников профильных служб, допустивших халатность, возбуждено уголовное дело.

На опекунов возбуждены дела: по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), по п.п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание детей с особой жестокостью).

Фото: Следком Саратова