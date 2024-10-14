Происшествия

Выехавший на «встречку» грузовик заблокировал движение на Волжской ГЭС

Происшествия 14.10.2024 09:14
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14.10.2024 09:14


14 октября в Волгограде рабочая неделя началась с ДТП на Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, фура выехала на встречную полосу, заблокировав автомобильное движение в обоих направлениях.

Судя по опубликованным кадрам, на месте уже работают сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, редакция уточняет подробности произошедшего в правоохранительных органах. Вот уже несколько месяцев дорога через Волжскую ГЭС закрыта для большегрузов. Ограничения действуют до 1 ноября 2024 года.

Фото: Волгоград поймёт / t.me


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