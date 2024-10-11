Спорт

«СЭ»: сборная Сирии сыграет с россиянами матч в Волгограде

Спорт 11.10.2024 14:12
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11.10.2024 14:12


Сборная Сирия проведет товарищеский матч с российской командой в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Спорт Экспресс», об этом изданию сообщил начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах.
- Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре. Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось, — сказал Фатхаллах «СЭ».
Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что организация согласовала с РФС дату проведения товарищеского матча между сборными. Предварительно игра запланирована на 19 ноября. Напомним, при обсуждении места проведения матча сборных России и Сирии фигурировало также Сочи. 
Напомним, в Волгограде уже проходил товарищеский матч сборных России и Кубы. Тогда гости с острова Свободы проиграли со счетом 0:8. На матч пришли более 40 тысяч зрителей.
Фото V102.RU

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