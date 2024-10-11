«СЭ»: сборная Сирии сыграет с россиянами матч в Волгограде

Спорт 11.10.2024 14:12
0
11.10.2024 14:12
Сборная Сирия проведет товарищеский матч с российской командой в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Спорт Экспресс», об этом изданию сообщил начальник сборной Сирии Муафак Фатхаллах.
- Мы достигли устной договоренности с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре. Но окончательное подписание обеими сторонами еще не состоялось, — сказал Фатхаллах «СЭ».
Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири сообщил, что организация согласовала с РФС дату проведения товарищеского матча между сборными. Предварительно игра запланирована на 19 ноября. Напомним, при обсуждении места проведения матча сборных России и Сирии фигурировало также Сочи.
Напомним, в Волгограде уже проходил товарищеский матч сборных России и Кубы. Тогда гости с острова Свободы проиграли со счетом 0:8. На матч пришли более 40 тысяч зрителей.
Фото V102.RU
Волгоградский боксер Каримов завоевал бронзу чемпионата РФ11.10.2024 08:37
Спорт 11.10.2024 08:37
Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синары» и ЦСКА10.10.2024 21:25
Спорт 10.10.2024 21:25
«Каустик» в седьмой раз потерпел поражение в Суперлиге10.10.2024 07:58
Спорт 10.10.2024 07:58
Главный тренер «Ротора» раскрыл секрет победы над «Соколом»08.10.2024 11:42
Спорт 08.10.2024 11:42
Все, как и хотели: «Ротор» одержал долгожданную победу в матче с «Соколом»07.10.2024 22:25
Спорт 07.10.2024 22:25
Болельщик «Ротора» приехал на велосипеде на матч в Саратов07.10.2024 19:30
Спорт 07.10.2024 19:30
Боксер Микаел Арутюнян везет в Волгоград интерконтинентальный пояс чемпиона мира07.10.2024 13:22
Спорт 07.10.2024 13:22
«Ротор» сыграет с бывшим клубом Дениса Бояринцева в Саратове07.10.2024 08:08
Спорт 07.10.2024 08:08
Сборная России снова может сыграть на «Волгоград Арене»06.10.2024 21:56
Спорт 06.10.2024 21:56
Волгоградские ватерполисты отыгрались на молодых06.10.2024 19:28
Спорт 06.10.2024 19:28
Уроженец Казахстана усилил терпящий неудачи «Каустик»06.10.2024 13:45
Спорт 06.10.2024 13:45
Волгоградские ватерполисты потерпели первое поражение в сезоне от казанцев05.10.2024 21:08
Спорт 05.10.2024 21:08
В «Ротор» из «Зенита» вернулся вратарь Иван Литвенок04.10.2024 20:36
Спорт 04.10.2024 20:36
«Динамо-Синара» уступило «Астраханочке» в первом матче на новой арене03.10.2024 21:01
Спорт 03.10.2024 21:01