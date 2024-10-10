«Каустик» в седьмой раз потерпел поражение в Суперлиге

Спорт 10.10.2024 07:58
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10.10.2024 07:58
Гандболисты «Каустика» накануне, 9 октября, дома проиграли «Динамо-Сунгулю» из Снежинска со счетом 28:33 в очередном туре Суперлиги. Волгоградская команда потерпела седьмое поражение в семи матчах чемпионата, сообщает V102.RU.
Если «химики» подошли к отчетному поединку без набранных баллов и на последнем месте в таблице, то их соперники из Челябинской области выиграли трижды подряд до игры в Волгограде и находились в хорошей форме. При этом вчерашняя встреча началась оптимистично для хозяев. За две стартовые минуты по разу отличились Виктор Бабкин и Никита Ларин. Динамовцы сравняли после точного попадания Александра Аркатова. Уже в ответной атаке подопечные Дмитрия Бочарникова снова вышли вперед. Вскоре гандболисты из Снежинска заработали пенальти, который реализовал Михаил Гредасов.
В первой десятиминутке «Каустик» регулярно зарабатывал минимальное преимущество, а оппоненты отыгрывались. При этом в середине тайма динамовский коллектив оторвался на два мяча, сделав счет 9:7. Затем волгоградцы выдали ударный отрезок из трех голов подряд — отличились Виктор Бабкин, Никита Ларин и Сергей Палащенко. На 23-й минуте голкипер «химиков» Никита Михайлов отразил семиметровый в исполнении Михаила Гредасова. В следующей атаке хозяева благодаря меткому броску Никиты Светлова поразили ворота в меньшинстве. Концовка первой половины осталась за снежинскими гандболистами. За шесть последних минут перед перерывом хозяева отметились лишь одним точным попаданием, на что гости ответили тремя заброшенными мячами на этом отрезке. В итоге отдыхать команды ушли при счете 16:14 в пользу «Динамо».
В начале второго тайма «Каустик» сравнял. Порадовали родные трибуны Даниил Кольцов и Никита Ларин. Достаточно долгое время хозяевам успешно удавалось догонять гостей, ликвидируя неоднократное минимальное преимущество снежинцев. К сожалению для волгоградских болельщиков, сил их любимой команде на концовку в очередной раз не хватило.
«Динамо-Сунгуль» к финишу убежало в отрыв на несколько мячей. Клуб из Челябинской области выиграл со счетом 33:28 и одержал четвертую победу в нынешнем чемпионате. А волгоградцы продолжают замыкать турнирную таблицу без заработанных баллов. В следующей встрече «Каустик» в Подмосковье сразится с «Чеховскими медведями» 13 октября.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Каустик» vk.com
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