Происшествия

«Ветер дунет и хутор сгорит»: пожар в селе Волгоградской области сняли на видео

Происшествия 08.10.2024 10:56
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08.10.2024 10:56




В селе Журавка Еланского района Волгоградской области накануне, 7 октября, потушили крупный пожар.  На кадрах, которые сняли местные жители, видно, как ярким огнем полыхают постройка и огромные тюки с сеном. Автор ролика комментирует происходящее и рассказывает, что пламя с горящего сена перекинулось сначала на заброшенный дом, а потом – на жилой,  и переживает, что из-за засухи может сгореть весь хутор. Также она обращает внимание, что надо было делать опашку вокруг села. 
Между тем, глава Журавского сельского поселения Ирина Шкитина опровергла утверждение, что от огня пострадал жилой дом. 
- Сгорели только заброшенный дом и сено, все жилые постройки уцелели, - прокомментировала она происшествие корреспонденту V102.RU.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 13.40 ч. 

- Горели 2 деревянных дома на общей площади 100 кв.м. и сено на открытой территории на площади 250 кв.м. Пожарные расчёты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15.27. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - прокомментировали в региональном управлении.
Видео пользователя Nameless

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