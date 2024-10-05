Происшествия

В Волгограде на Третьей продольной перевернулась легковушка: видео

Происшествия 05.10.2024 13:38
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05.10.2024 13:38


В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и фуры. Как сообщает V102.RU, авария произошла сегодня днем неподалеку от остановки «Пост ДПС». 



Судя по кадрам, которые выложили очевидцы в соцсетях, после столкновения с многотонным грузовиком автомобиль перебросило через металлический отбойник, где он перевернулся. К слову, авария не повлияла на движение на данном участке дороги.

Подробности происшествия уточняются информагентством у ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Волгоград №1 / t.me

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