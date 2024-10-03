Спорт

В «Роторе» остался один вратарь

Спорт 03.10.2024 15:02
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03.10.2024 15:02


Вратарь волгоградского «Ротора» Вадим Аверкиев  на тренировке получил серьезную травму, сообщает V102.RU со ссылкой на клуб. У голкипера  диагностировали повреждение мениска. 
- В связи с тем, что Батыр Умиров и Игорь Олейник травмированы и в строю остался один Никита Чагров, клуб обратится в комитет по статусу переходов РФС для разрешения вопроса по дозаявке вратаря на текущий сезон, - заявили в «Роторе».
Между тем, по данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», волгоградскому клубу могут действительно разрешить дозаявить игроков на правах свободных агентов вне сроков трансферного окна в связи со сложившейся ситуацией.
В пензенском «Зените», который выступает во Второй лиге группы «Б», в данный момент в аренде находится еще один голкипер «Ротора», 22-летний Иван Литвенок. Он может досрочно вернуться в команду Дениса Бояринцева, предполагает источник телеграм-канала. 
Фото СК «Ротор» vk.com


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