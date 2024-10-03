Под Волгоградом 73-летний пенсионер погиб с сигаретой в постели

Происшествия 03.10.2024 08:40
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03.10.2024 08:40
В Николаевске Волгоградской области 73-летний мужчина погиб в пожаре, который возник по его неосторожности. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, накануне около восьми часов вечера заполыхали деревянные полы кухни в одном из домов по ул. Сивко.
Когда пожар потушили, на кровати был обнаружен труп владельца домовладения, который скончался от отравления угарным газом. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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