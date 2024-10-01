Политика

Спикер облдумы Александр Блошкин отправился на второй срок

Политика 01.10.2024 12:19
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01.10.2024 12:19


В Волгограде сегодня, 1 октября, проходит первое заседание седьмого созыва областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», обновленный состав парламентариев одним из первых рассмотрел вопрос об избрании председателя облдумы – им стал 69-летний Александр Блошкин. 

По информации пресс-службы Волгоградской областной думы, депутаты проголосовали за кандидатуру Александр Блошкина единогласно. 

Первым заместителем председателя регионального парламента избран Михаил Струк. Он также возглавил комитет по бюджетной, финансовой и налоговой политике. 


Отметим, что Александр Блошкин избирается на второй срок. Ранее, с 2015 по 2019 годы, он занимал пост заместителя губернатора Волгоградской области. До того на протяжении 9 лет возглавлял Киквидзенский район Волгоградской области (с 2005 по 2014 годы). 

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