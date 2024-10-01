Происшествия

Волжанин одним ударом нокаутировал плохого собеседника

Происшествия 01.10.2024 10:38
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01.10.2024 10:38


В Волжском Волгоградской области полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который в ходе конфликта одним ударом нокаутировал своего знакомого. Как сообщили V102.RU в региональном ГУ МВД России, 35-летний пострадавший с жалобами на самочувствие обратился в больницу. 

Установлено, что 16 сентября между мужчинами во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес своему оппоненту удар в лицо, от которого тот упал и ударился головой об асфальт. Через несколько дней мужчине стало плохо и он обратился к медикам, которые и сообщили об инциденте полиции. 

- По данному факту проводится проверка, при поступлении медицинской документации о степени тяжести полученного вреда здоровью будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе регионального главка. 

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