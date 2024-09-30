Федеральные новости

В России с 1 января изменят правила расселения аварийных домов

Федеральные новости 30.09.2024 21:15
0
30.09.2024 21:15


В России с 1 января 2025 года изменятся правила расселения из аварийных многоквартирных домов. Пересмотру, прежде всего, подлежит размер денежной компенсации за изымаемое жилье, сообщает «Парламентская газета».

В частности, уточняется, что из компенсации планируют вычесть расходы на снос ветхого здания или ремонтно-восстановительные работы. Размер выплат будет складываться из рыночной стоимости жилья и расходов на переезд или аренду. 

Иным нововведением станет отмена запрета на приватизацию квадратных метров в аварийном доме. Также по желанию владельца ему смогут предоставлять не одно, а несколько помещений, при условии, что общая площадь новых метров не будет превышать площадь изъятых.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
30.09.2024 13:04
Федеральные новости 30.09.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2024 18:18
Федеральные новости 27.09.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.09.2024 13:32
Федеральные новости 27.09.2024 13:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2024 13:45
Федеральные новости 26.09.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2024 18:14
Федеральные новости 24.09.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2024 15:24
Федеральные новости 24.09.2024 15:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2024 13:16
Федеральные новости 24.09.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2024 19:08
Федеральные новости 23.09.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2024 16:09
Федеральные новости 23.09.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.09.2024 13:47
Федеральные новости 20.09.2024 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
20.09.2024 09:55
Федеральные новости 20.09.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2024 15:46
Федеральные новости 18.09.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2024 15:30
Федеральные новости 18.09.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2024 14:02
Федеральные новости 18.09.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2024 19:38
Федеральные новости 17.09.2024 19:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:55
В 4 поселениях района Волгоградской области отстояли дома от огняСмотреть фотографии
22:22
А мы умеем забивать? «Ротор» сыграл в нулевую ничью с «Аланией»Смотреть фотографии
21:37
В Волжском легковушки закрутило после жесткого удара на перекрестке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
В России с 1 января изменят правила расселения аварийных домовСмотреть фотографии
20:43
РПН назвал годным воздух после крупного пожара в НиколаевскеСмотреть фотографии
20:30
Неизвестные утопили в заливе Волги стилизованный под «Катюшу» ВАЗСмотреть фотографии
20:10
Регион в огне: в районах Волгоградской области борются с пожарамиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Лишь 5 из 100 жителей Волгоградской области не пользуются интернетомСмотреть фотографии
19:29
ГУ МЧС заявило о локализации пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
19:17
Волгоградца, пустившего пулю в лоб приятелю, суд отправил в СИЗОСмотреть фотографии
18:49
Все силы волгоградского МЧС бросили на тушение ландшафтных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
В федеральный розыск объявили обманувшего 12 гардеробщиц волгоградцаСмотреть фотографии
17:54
Волгоградцы делятся зловещими фото с дымом от пожара на острове СарпинскомСмотреть фотографии
17:34
«АРКОНТ» открыл в Волгограде новый автосалон легендарного бренда автомобилейСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на иномарки и людейСмотреть фотографии
17:14
Директор аквапарка Газарян надеялся откупиться от следствияСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде временный дом для «хвостиков» готовят к холодамСмотреть фотографии
16:02
Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связиСмотреть фотографии
15:41
Жители Волгоградской области нашли на природе еще 6 клещейСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде локализован крупный пожар у посёлка ВерхнезареченскийСмотреть фотографии
14:37
На острове Сарпинский в Волгограде горят дачиСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде стена огня подошла к домам в посёлке ВерхнезареченскийСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Это какой-то апокалипсис! Волгоград захлебнулся в пыли и гари от пожаровСмотреть фотографии
14:15
Бастрыкин поручил разобраться, как 8 детей участника СВО очутились на острове в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом директора стройфирмы уличили в расхищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:15
Родители школьников нацелились на столичное образованиеСмотреть фотографии
14:13
Центр Волгограда стал небезопасен для хулиганов на тонированных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Ну могут же! Сквер в честь новых регионов в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию с 1 октябряСмотреть фотографии
12:56
Под Волгоградом у хутора Черкесовского горит 4 га степиСмотреть фотографииCмотреть видео
 