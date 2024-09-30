В России с 1 января изменят правила расселения аварийных домов





В России с 1 января 2025 года изменятся правила расселения из аварийных многоквартирных домов. Пересмотру, прежде всего, подлежит размер денежной компенсации за изымаемое жилье, сообщает «Парламентская газета».

В частности, уточняется, что из компенсации планируют вычесть расходы на снос ветхого здания или ремонтно-восстановительные работы. Размер выплат будет складываться из рыночной стоимости жилья и расходов на переезд или аренду.

Иным нововведением станет отмена запрета на приватизацию квадратных метров в аварийном доме. Также по желанию владельца ему смогут предоставлять не одно, а несколько помещений, при условии, что общая площадь новых метров не будет превышать площадь изъятых.