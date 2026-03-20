Волгоградцы направили 2,6 тысячи жалоб на блокировку карт





В 2025 году жители Волгоградской области направили в Банк России 4,5 тысячи жалоб. Это на 3,4% больше, чем годом ранее. Чаще всего претензии касались блокировки карт или доступа к онлайн-банкингу, реже – навязывания дополнительных услуг при потребительском и автокредитовании. Количество таких жалоб уменьшилось на 26% и 62% соответственно благодаря усилению надзорных мер регулятора.

2,6 тысячи раз жители региона предъявляли претензии на ограничения в переводах и операциях по картам. Это связано с мерами, которые принимают банки для борьбы с мошенниками. В то же время именно это способствовало снижению количества жалоб по поводу кибермошенничества более чем на четверть.



- Когда жители региона получают отказ в проведении операции или узнают, что их карта или перевод заблокированы, то не всегда понимают, почему это произошло, и к кому обращаться, чтобы снять ограничения. Регулятор рекомендовал банкам не оставлять клиентов один на один с проблемой и оперативно разъяснять причину и алгоритм действий для защиты своих прав. Если ответ кредитной организации вас не устроит, можно направить жалобу в Банк России и приложить к обращению ответ банка, - прокомментировал Роман Рахматулин, управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России.



В то же время в прошлом году снизилось количество жалоб в страховом секторе - 304 против 379 в 2024 году. Снижение произошло за счет сокращения количества претензий, связанных с ОСАГО – их стало на 22% меньше. Не зафиксировано ни одной жалобы на навязывание дополнительных услуг при оформлении полиса.



Также стало меньше вопросовк микрофинансовым организациям – в 2024 году было 560, в прошлом - 433. Снижение составило почти 23%. Потребители финансовых услуг стали реже выражать недовольство из-за отказов в предоставлении кредитных каникул, а также жаловаться на навязывание дополнительных услуг.

