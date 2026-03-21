



Утром 21 марта в Волгоградской области продолжают действовать ограничения, введённые из-за очередного налёта беспилотников ВСУ на регионы южной и центральной части России. Вот уже шестой час в силе запрет на использование воздушного пространства над областным центром гражданскими авиарейсами, и более семи с половиной часов на территории региона объявлена беспилотная опасность.

По данным мониторинговых каналов, в основном единичные дроны фиксировались на севере и юге Волгоградской области. Смертоносные аппараты пытались транзитом пролететь в Астраханскую и Саратовскую области. Очевидцы сообщают, что на этот раз основной целью дронов могут быть Саратов, Энгельс и Тольятти, где всю ночь фиксируется интенсивная работа ПВО.

