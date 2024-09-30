В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на иномарки и людей





В Волгограде сильный ветер валит деревья на припаркованные автомобили и пешеходные зоны. Как сообщает V102.RU, уже несколько человек чудом избежали травм из-за бушующей сегодня в регионе погоды.

Так, в Центральном районе Волгограда автовладельцу не посчастливилось припарковать свой автомобиль возле дома №7 по улице Гагарина. Ветер свалил дерево прямо на иномарку, покорёжив заднюю часть автомобиля.





Не повезло и жителям дома №2 по улице Чигиринская в Ворошиловском районе, которые припарковали свои автомобили во дворе многоэтажки. От падения дерева пострадали сразу несколько автомобилей.

А жителя дома №16 по улице Штеменко в Краснооктябрьском районе и вовсе лишь случай уберег от трагедии во время падения дерева.

- Подходя уже к подъезду дома, услышал жуткий треск и грохот, после чего обернулся и увидел упавшее дерево. Огромные ветки лежали на том месте, где я несколько секунд назад прошел, - поделился читатель информагентства.





Напомним, сегодня днем также из-за сильного ветра волгоградцы жаловались на песчаную бурю и сильный запах гари.

Как позже выяснилось, ветер доносил дым из нескольких СНТ Волгограда и области, на территории которых произошли ландшафтные пожары.

Фото: Волгоград с огоньком, Жесть Волгограда / t.me, читатели V102.RU