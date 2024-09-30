



Сегодня, 30 сентября, Волгоград оказался во власти пыльной бури. Как сообщает ИА «Высота 102», жители всех районов областного центра жалуются на проблемы с дыханием. Кроме того, в воздухе ощущается сильный запах гари.

– На улице невозможно находиться, тяжело дышать. Приходится спасаться платками или респираторными масками. Мелкие песчинки также попадают в глаза, – говорят жители Волгограда. – Честно говоря, даже тревожно. Такой сильный ветер, пыль и гарь... Просто какой-то апокалипсис.





Сильный запах гари, сообщают волгоградцы, особенно сильно ощущается он в Центральном и Краснооктябрьском районах.

– Запах настолько сильный, что даже с закрытыми окнами он чувствуется в квартире, – сообщают читатели.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин сделал днем 30 сентября серию снимков с одной из высоток. Как видно на кадрах, Волгоград буквально захлебнулся в пыли и гари.





Напомним, в выходные волгоградцы уже жаловались на сильную пыльную бурю в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Центральном районах.





Примечательно, что Гидрометцентр не выпускал для Волгоградской области предупреждений о пыльной буре. В прогнозе синоптиков значился лишь ветер с порывами до 15-20 м/с, который даже недотягивает до урагана.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU