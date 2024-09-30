Директор аквапарка Газарян надеялся откупиться от следствия

Волгоградский областной суд усилил наказание местному жителю, присвоившему себе обманным путем денежные средства владельца «Аквапарк XXI век». Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчина взял крупную сумму у бизнесмена, пообещав, что поможет ему избежать ответственности по уголовному делу, возбужденному по факту гибели ребенка в развлекательном заведении.

К своему знакомому Акимову с просьбой оказать ему юридическую помощь Григорий Газарян обратился, зная, что у того есть связи среди сотрудников правоохранительных органов. Но юрист выманил у предпринимателя 4,9 миллиона рублей под видом взятки, якобы предназначавшейся должностным лицам, которые будто бы могли повлиять на ход расследования дела.

Однако выяснилось, что Акимов ни к кому обращался, полученные деньги никому передавать не намеревался, а похитил их и распорядился ими по своему усмотрению. Как известно, Газарян в итоге получил 2,6 года лишения свободы, также были осуждены три инструктора и исполнительный директор.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Подсудимый в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Приговором Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области Акимов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима.

Однако приговор был обжалован стороной обвинения. В частности, прокурор просил изменить судебный акт, усилив наказание.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области изменил, усилив назначенное наказание в виде лишения свободы до 4 лет с отбыванием в колонии общего режима.