Центр Волгограда стал небезопасен для хулиганов на тонированных авто





В Центральном районе Волгограда в ходе рейда в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителей-нарушителей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, особое внимание инспекторы обращали на автовладельцев с признаками опьянения, а также на автомобили без регистрационных знаков или с фальшивыми знаками, либо на наглухо тонированные авто.





В ходе проведения крупного рейдового мероприятия к административной ответственности были привлечены 64 правонарушителя. В ГУ МВД России по Волгоградской области добавляют, что подобные рейды будут проводиться на регулярной основе.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области