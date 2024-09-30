



Волгоградский «Ротор» сегодня, 30 сентября, дома сыграет с владикавказской «Аланией» в 12-ом туре Первой лиги. Начало в 19-30 ч. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ», сообщает V102.RU.

Сине-голубые после удачного старта не могут выиграть уже пять поединков в чемпионате. 20 сентября команда Дениса Бояринцева также на «Волгоград Арене» уступила новороссийскому «Черноморцу» со счетом 1:2. Затем «Ротор» к безвыигрышной серии в первенстве добавил еще и обидный вылет из Кубка России, потерпев выездное поражение в серии пенальти от клуба группы «Серебро» Второй лиги — ульяновской «Волги». При этом основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, но по итогам одиннадцатиметровых ударов удача оказалась на стороне хозяев, которые в итоге прошли дальше в национальном турнире.

Отметим, что за волгоградцев в игре в Ульяновске забил первый гол в сезоне нападающий Михаил Агеев. Результативность волгоградских форвардов является одной из главных проблем коллектива в настоящий момент. Морозов, Кухарчук и Агеев в общей сложности всего лишь трижды поразили ворота оппонентов с начала сезона. К имеющимся трудностям добавиласьи травма Дмитрия Прищепы, которую он получил в противостоянии с «Черноморцем». Напомним, что белорусский левый защитник до сих пор остается лучшим бомбардиром команды с начала сезона с тремя забитыми голами.

«Ротор» по итогам уже состоявшихся матчей в 12–м туре опустился на 14-ю позицию. Сине-голубые, не побеждавшие с 16 августа, имеют в активе 14 баллов. Бояринцев на пресс-конференции после встречи с «Волгой» подчеркнул важность ближайшего матча в чемпионате.





- Сейчас вот лобовая и непростая игра с «Аланией» нас ждет дома. Вот она, скорее всего, будет ключевой в понимании того, что либо мы в яму какую-то определенную попали, либо мы будем из нее выкарабкиваться, — отметил тогда специалист.

«Алания» и «Ротор» в 90-х годах прошлого века переживали один из лучших этапов в своей истории. Обоим клубам удавалось непосредственно участвовать в чемпионской гонке в элитном дивизионе, а в сезоне — 1995 владикавказцы под руководством легендарного тренера Валерия Газзаева и вовсе выиграли золотые медали российского чемпионата. Однако с того периода и сине-голубые, и красно-желтые успели столкнуться с большими трудностями, не раз вылетая в низшие лиги и испытывая финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне «Алания» выступает неудачно. После 11 игр на счету амбициозного владикавказского коллектива всего 10 очков. При этом «барсы» находятся в зоне вылета, занимая 16-ое место. По ходу чемпионата главным тренером команды стал Спартак Гогниев. В бытность футболистом в 2004 году Гогниев выступал за «Ротор» в Премьер-лиге и забил за волгоградцев всего пять голов.

При новом наставнике владикавказцы в прошлом туре на выезде сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» (0:0) и обыграли в гостях медиафутбольный клуб «Амкал» в Кубке России (1:0). Кроме того, интересно, что действующий игрок «Алании», Сергей Макаров, в сезонах 19/20, 20/21 и 21/22 также защищал цвета «Ротора» и провел за клуб 67 матчей.

Болельщики обеих команд вправе ожидать захватывающей битвы на «Волгоград Арене» с изначально равными шансами на успех. И «Ротор», и «Алания» будут настроены исправить свое турнирное положение уже сегодня вечером.



