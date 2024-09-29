Происшествия

Бастрыкин потребовал разобраться с электросамокатчиками в Волгограде

Происшествия 29.09.2024 16:40
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29.09.2024 16:40


29 сентября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку участившихся случаев травмирования горожан электросамокатами. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для доследственных мероприятий послужили сразу два ДТП, произошедших в Волгограде 27 сентября.

- В социальных медиа сообщается, что 27 сентября текущего года водитель средства индивидуальной мобильности сбил местную жительницу на улице Донецкой города Волгограда, в результате чего пострадавшую госпитализировали. В тот же день другой молодой человек совершил наезд на ребенка вблизи дома по улице Рабоче-Крестьянской. Малолетний также доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении информационного центра СК России.

По итогу изучения всех обстоятельств региональным следователям предстоит представить доклад в центральный аппарат, а также рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела.

Отметим, ранее 25 сентября Волгоградская городская дума по требованию прокуратуры приняла поправки в муниципальные правила благоустройства, регламентирующие места размещения электросамокатов, а также вводящих дополнительные требования для организаций, предоставляющих устройства в аренду. Кроме того, в течение ближайших месяцев администрация Волгограда обязана разработать нормативно-правовую базу, позволяющую вводить на отдельных улицах ограничения на скорость передвижения, а также предусматривающую возможность введения полного запрета на проезд СИМ.

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