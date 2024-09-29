«Динамо-Синара» в событийном матче уступило «Черноморочке»

Бело-голубые уверенно начали встречу против одного из главных претендентов на медали чемпионата. Гости вышли вперед после реализованного пенальти в исполнении Екатерины Долматовой. Хозяйки отыгрались в следующей же атаке благодаря попаданию Натальи Никитиной. Вскоре «морячки» оторвались на два мяча по итогам успешно проведенных контратак. На исходе пятиминутного отрезка Долматова снова была точна при семиметровом, сократив отставание до минимума.
Отметим, что начало сегодняшней игры проходило в стремительном темпе. Соперникам в быстрых розыгрышах удавалось эффективно использовать возможности для заброшенных мячей. На девятой минуте Анастасия Шкитина сделала счет равным — 7:7. Свой пенальти подопечные Алексея Гумянова не реализовали, чем и воспользовались волгоградки. Алина Загороднева результативным броском в очередной раз вывела динамовок вперед.
При равной игре на протяжении большей части первого тайма концовка 30-минутки осталась за новороссийским клубом. Процент реализации подшефных Евгения Дмитриева незадолго до перерыва снизился за счет нескольких важнейших сейвов голкипера хозяек Екатерины Кирикиас. При этом «морячкам» почти в каждой комбинации удавалось поражать ворота «Синары», что помогло новороссийскому коллективу уйти отдыхать в роли лидеров с большим отрывом — 22:15.
Таким образом, «Динамо-Синара» потерпело второе поражение в нынешнем сезоне и остается с четырьмя очками после пяти проведенных встреч. В следующем туре бело-голубые на новой «Динамо Арене» примут «Астраханочку» 3 октября. Начало матча в 18-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Черноморочка» vk.com