Спорт

«Динамо-Синара» в событийном матче уступило «Черноморочке»

Спорт 29.09.2024 17:08
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29.09.2024 17:08


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 29 сентября, на выезде уступили новороссийской «Черноморочке» со счетом 35:38 в очередном туре женской Суперлиги, сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые уверенно начали встречу против одного из главных претендентов на медали чемпионата. Гости вышли вперед после реализованного пенальти в исполнении Екатерины Долматовой. Хозяйки отыгрались в следующей же атаке благодаря попаданию Натальи Никитиной. Вскоре «морячки» оторвались на два мяча по итогам успешно проведенных контратак. На исходе пятиминутного отрезка Долматова снова была точна при семиметровом, сократив отставание до минимума.
 
Отметим, что начало сегодняшней игры проходило в стремительном темпе. Соперникам в быстрых розыгрышах удавалось эффективно использовать возможности для заброшенных мячей. На девятой минуте Анастасия Шкитина сделала счет равным — 7:7. Свой пенальти подопечные Алексея Гумянова не реализовали, чем и воспользовались волгоградки. Алина Загороднева результативным броском в очередной раз вывела динамовок вперед.
 
При равной игре на протяжении большей части первого тайма концовка 30-минутки осталась за новороссийским клубом. Процент реализации подшефных Евгения Дмитриева незадолго до перерыва снизился за счет нескольких важнейших сейвов голкипера хозяек Екатерины Кирикиас. При этом «морячкам» почти в каждой комбинации удавалось поражать ворота «Синары», что помогло новороссийскому коллективу уйти отдыхать в роли лидеров с большим отрывом — 22:15.


На старте второй половины волгоградские исполнительницы стали проводить более эффективные розыгрыши, в какой-то момент сократив отставание до «минус 2». Выручала и вратарь Надежда Колесникова, отметившаяся своевременными спасениями. Одним из ключевых моментов всей встречи можно назвать неудачный пенальти Долматовой на 38-ой минуте. Екатерина при броске с точки попала мячом в лицо Кирикиас, за что была удалена с площадки до конца поединка. Гостям потребовалось время, чтобы справиться с потерей одного из своих лидеров.

Но бело-голубые, проявив характер, за семь минут до финальной сирены приблизились к хозяйкам вплотную. Реализовала численное преимущество Меланья Пичугина. К сожалению, в решающем отрезке больше ошибок допустили игроки «Синары», за что и поплатились обидным проигрышем. «Черноморочка» подошла более хладнокровно к своим шансам в атаке и мастерски воспользовалась потерями и осечками, которые были допущены динамовками в концовке захватывающего противостояния. В итоге «Черноморочка» вырвала победу в событийном и весьма результативном матче со счетом 38:35. Лучшим бомбардиром в составе команды Евгения Дмитриева стала Анастасия Шкитина — шесть заброшенных мячей. По пять раз отличились Екатерина Долматова и Елизавета Дудкина.
 
Таким образом, «Динамо-Синара» потерпело второе поражение в нынешнем сезоне и остается с четырьмя очками после пяти проведенных встреч. В следующем туре бело-голубые на новой «Динамо Арене»  примут «Астраханочку» 3 октября. Начало матча в 18-30 ч.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Черноморочка» vk.com


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