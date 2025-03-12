Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения





Вечером 12 марта в аэропорту Волгограда ограничили прием и вылет воздушных судов. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом уведомили в Росавиации.

– Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорту Волгограда, – говорится в официальном сообщении.

Самолёты воздушная гавань в Волгограде не принимает и не отправляет с 23.10.

Первым задержанным рейсом в аэропорту Волгограда стал рейс в ОАЭ. Вылет самолета в Дубай был запланирован на 00.00 по мск., однако теперь откладывается на неопределенное время.