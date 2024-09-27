В Волжском спецназ бодро задержал двух фальшивомонетчиков





В городе Волжском Волгоградской области в ходе спецоперации задержали двух сбытчиков фальшивых купюр. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».





Установлено, что 36-летний ранее судимый волжанин сбыл 3 фальшивки номиналом по 5 000 рублей своим ранее судимым знакомым, которыми они рассчитались в торговых точках. В ходе обысков у подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

- В ходе проводимых следователями следственных действий продавцы торговых точек опознали лиц, сбывавших фальшивые купюры. Проводится дальнейший комплекс мероприятий, направленных на установление иных эпизодов преступной деятельности, а также каналов приобретения фальшивых денежных знаков, - уточнили в региональном главке МВД.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области